Екатеринбургский таксист прокатил на переднем сидений автомобиля леопарда

В сеть интернет попали видеокадры поездки леопарда в салоне одного из Екатеринбургских такси. Случай был запечатлён 7 ноября на пересечении улицы Карла Либкнехта и проспекта Мира.

Представитель семейства кошачьих вальяжно развалился на переднем сидений и из окна наблюдал за пейзажами столицы Урала. В салоне также находился хозяин леопарда, который придерживал его за ошейник. При этом, как сообщают «Вечерние Ведомости», хищник вёл себя спокойно и не показывал никакой тревоги или агрессии.