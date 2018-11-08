Екатеринбургский таксист прокатил на переднем сидений автомобиля леопарда
Сегодня, 07:00ОбществоФото: pxhere.com
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Водители, проезжавшие 7 ноября по пересечению улицы Карла Либкнехта и проспекта Мира в Екатеринбурге, могли заметить в салоне одного из такси необычного пассажира – на переднем сидений автомобиля находился леопард.
Сюжеты: Екатеринбург
В сеть интернет попали видеокадры поездки леопарда в салоне одного из Екатеринбургских такси. Случай был запечатлён 7 ноября на пересечении улицы Карла Либкнехта и проспекта Мира.
Видео
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Видео: Рен-ТВ, ren.tv
Представитель семейства кошачьих вальяжно развалился на переднем сидений и из окна наблюдал за пейзажами столицы Урала. В салоне также находился хозяин леопарда, который придерживал его за ошейник. При этом, как сообщают «Вечерние Ведомости», хищник вёл себя спокойно и не показывал никакой тревоги или агрессии.
Это эпически, не каждый день леопарда возишь,заявил водитель такси на видео.
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