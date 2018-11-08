Законность сноса дома для строительства филармонии в Екатеринбурге будет проверена

Жильцы дома в Екатеринбурге на улице, Карла Маркса, 40 выступили против сноса здания для строительства концертного зала филармонии. Прокуратура Свердловской области организовала проверку по поводу законности намерений руководства филармонии.

Документация по проведению торгов и заключению договоров на обследование технического состояния и соответствия требованиям пожарной безопасности конструкций дома в Екатеринбурге на улице Карла Маркса, 40 будет проверена.