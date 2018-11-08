Законность сноса дома для строительства филармонии в Екатеринбурге будет проверена
Прокуратура Свердловской области организовала проверку документов с целью установить законность сноса пятиэтажного дома в Екатеринбурге по адресу улица Карла Маркса, 40 для строительства на его месте концертного зала филармонии.
Жильцы дома в Екатеринбурге на улице, Карла Маркса, 40 выступили против сноса здания для строительства концертного зала филармонии. Прокуратура Свердловской области организовала проверку по поводу законности намерений руководства филармонии.
Документация по проведению торгов и заключению договоров на обследование технического состояния и соответствия требованиям пожарной безопасности конструкций дома в Екатеринбурге на улице Карла Маркса, 40 будет проверена.
Также ведомство потребовало документы по обследованию дома на предмет аварийности, итоги общественных обсуждений по проектам планировки улиц Клары Цеткин – Тургенева – Первомайской – Карла Либкнехта. Будет изучен факт целевого расходования средств филармонией на обследование жилого дома, который планируется снести, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.