Курсанты нижнетагильского ЦПП МВД пожаловались на «бессмысленное» обучение

Полицейские жалуются, что в наряд отправляют одних и тех же учащихся, что негативно сказывается на учебе. Кроме того, полицейские недовольны, что при шестидневной неделе обучения их «пытаются лишить выходного». Полицейские отмечают отсутствие условий для комфортного проживания.

«Обучение» в центре стало практически невозможным и бессмысленным, назначение нарядов в хаотичном режиме очень сильно влияет на успеваемость по учебным дисциплинам… Решение проблем слушателей в интересы центра не входят, поступают только упреки об «успешной» сдаче итоговой аттестации,написано в посте.

Руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что изложенная в публикации информация будет проверена. Кроме того, он выразил удивление тем, что не готовые к службе люди пошли в полицию.

Борьба с преступностью и профилактика правонарушений предусматривает именно такой режим работы, когда не приходится считаться с личным временем. Поэтому пока не поздно посоветовал бы таким анонимам покинуть ряды курсантов и найти себе занятие не такое трудное,заявил Горелых.