Курсанты нижнетагильского ЦПП МВД пожаловались на «бессмысленное» обучение
Курсанты Центра профессиональной подготовки (ЦПП) ГУ МВД региона, расположенного в Нижнем Тагиле, в группе «Омбудсмен полиции» пожаловались на трудности в обучении.
Полицейские жалуются, что в наряд отправляют одних и тех же учащихся, что негативно сказывается на учебе. Кроме того, полицейские недовольны, что при шестидневной неделе обучения их «пытаются лишить выходного». Полицейские отмечают отсутствие условий для комфортного проживания.
«Обучение» в центре стало практически невозможным и бессмысленным, назначение нарядов в хаотичном режиме очень сильно влияет на успеваемость по учебным дисциплинам… Решение проблем слушателей в интересы центра не входят, поступают только упреки об «успешной» сдаче итоговой аттестации,написано в посте.
Руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что изложенная в публикации информация будет проверена. Кроме того, он выразил удивление тем, что не готовые к службе люди пошли в полицию.
Борьба с преступностью и профилактика правонарушений предусматривает именно такой режим работы, когда не приходится считаться с личным временем. Поэтому пока не поздно посоветовал бы таким анонимам покинуть ряды курсантов и найти себе занятие не такое трудное,заявил Горелых.
Напомним, ранее в этом же паблике был опубликован пост якобы сотрудника полиции Нижнего Тагила, который жаловался на низкие зарплаты, отсутствие ремонта в кабинетах и выражал недоволство рабочим графиком.