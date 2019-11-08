В Екатеринбурге сносят здание гимназии на 700 человек

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В столице Урала начат снос гимназии, расположенной по адресу улица Мичурина, 181, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщили изданию в администрации города, снос здания планируют завершить до декабря. На данном участке запланировало строительство новой современной школы, рассчитанной на тысячу детей.
Строительство начнется в 2020 году.
Видео
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Видео: е1.ru
Днем ранее екатеринбуржцы сообщили о сносе школы № 41. На ее месте также появится новая.
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