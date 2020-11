Глава Роспотребнадзора рассказал о «ковидных» мерах на Новый год

Глава Роспотребнадзора Дмитрий Козловских рассказал какие ограничения планируется ввести на Новый год, пишет E1.

По словам главы ведомства, акцент будет сделан на уменьшении мест большого скопления детей. Нужно ограничивать контакты, чтобы снизить риски заражения. При строительстве городков будем обращать внимание на места скопления ребятишек. Возможно, увеличим количество скульптур, а от горок откажемся, говорит Козловских. Отмечается, что окончательное решение будет принимать губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Детям рекомендуется отметить праздник в своих школьных классах. Если лимитировать время и ограничить контакты с другими классами, то это будет безопасно, считает глава Роспотребнадзора. Кроме того, Козловских порекомендовал не проводить корпроративные мероприятия и попросил взрослых не собираться в больших компаниях. Напомним, глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил о возможном закрытии города. Мэр отметил, что это произойдет при ухудшении эпидемиологической обстановки. Чтобы этого не произошло, он призвал жителей соблюдать коронавирусные ограничения. Высокинский заявил о возможном закрытии Екатеринбурга из-за коронавируса

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter