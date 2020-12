Монахине Среднеуральского монастыря грозит штраф за обучение школьников без лицензии

В Свердловской области монахине Среднеуральского женского монастыря грозит штраф за незаконное обучение школьников.

В обители проводилась проверка правоохранительными органами с участием представителей министерства образования. Она завершилась в начале декабря. Признаков образовательного процесса в монастыре не выявили, пишет «Коммерсант». В монастыре предоставляют аудитории и принадлежности детям, проходящим семейное обучение. Их наставляют родители, прихожане и монахини. Обучение проходит согласно методической документации, опубликованной министерством образования, что не является нарушением закона. Однако прокуратура поручила возбудить административное дело в отношении монахини Ксении, которая при даче показаний заявила, что детям преподают материал по темам федеральной программы образования. Производство проходит по части 1 статьи 19.20 КоАП РФ (Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии). Защита опального экс-схимонаха Сергия, которой по прежнему контролирует монастырь, расценила прокурорские действия как продолжение конфликта. По мнению представителей скандального схиигумена, епархия способствует накаливанию отношений, привлекая к внутрицерковным розням силовые структуры. Напомним, Ксения Собчак отметила угрозу, которая может исходить от монахинь Среднеуральского женского монастыря. По её мнению, могут появиться православные шахидки, которые будут атаковать кинотеатры. Ксения Собчак назвала монахинь из Среднеуральского женского монастыря шахидками

