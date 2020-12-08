Монахине Среднеуральского монастыря грозит штраф за обучение школьников без лицензии

Однако прокуратура поручила возбудить административное дело в отношении монахини Ксении, которая при даче показаний заявила, что детям преподают материал по темам федеральной программы образования. Производство проходит по части 1 статьи 19.20 КоАП РФ (Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии).