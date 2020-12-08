Монахине Среднеуральского монастыря грозит штраф за обучение школьников без лицензии

Монахине Среднеуральского монастыря грозит штраф за обучение школьников без лицензии

Сегодня, 13:16ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области монахине Среднеуральского женского монастыря грозит штраф за незаконное обучение школьников.

В обители проводилась проверка правоохранительными органами с участием представителей министерства образования. Она завершилась в начале декабря. Признаков образовательного процесса в монастыре не выявили, пишет «Коммерсант».

В монастыре предоставляют аудитории и принадлежности детям, проходящим семейное обучение. Их наставляют родители, прихожане и монахини. Обучение проходит согласно методической документации, опубликованной министерством образования, что не является нарушением закона.

Однако прокуратура поручила возбудить административное дело в отношении монахини Ксении, которая при даче показаний заявила, что детям преподают материал по темам федеральной программы образования. Производство проходит по части 1 статьи 19.20 КоАП РФ (Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии).

Защита опального экс-схимонаха Сергия, которой по прежнему контролирует монастырь, расценила прокурорские действия как продолжение конфликта. По мнению представителей скандального схиигумена, епархия способствует накаливанию отношений, привлекая к внутрицерковным розням силовые структуры.

Напомним, Ксения Собчак отметила угрозу, которая может исходить от монахинь Среднеуральского женского монастыря. По её мнению, могут появиться православные шахидки, которые будут атаковать кинотеатры.

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