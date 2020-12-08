Запрет на массовые мероприятия в школах продлили до 2022 года

Запрет на массовые мероприятия в школах продлили до 2022 года

Сегодня, 11:17ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Санитарно-эпидемиологические правила для образовательных организаций, а также других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи продлили до 1 января 2022 года, сообщают «Новые известия»

Постановление подписала главный санитарный врач России Анна Попова, оно опубликовано на сайте правовой информации.

Запрет не затрагивает техникумы, ВУЗы и организации допобразования и досуга. Данные меры введены для борьбы с распространением коронавируса.

Под запретом останется проведение массовых мероприятий в школах, организациях спорта, спецучреждениях для детей, в зданиях торговых центров, аэропортов, железнодорожных вокзалов.

В этих организациях необходимо измерение температуры, уборка и проветривание помещений, а также изоляция групп детей друг от друга. Их контакты необходимо минимизировать, а за каждым классом закрепить свой кабинет.

Напомним, власти Екатеринбурга планируют увеличить зимние каникулы в школах до трёх недель. Специалисты считают, что разобщение детей поможет в стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19.

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