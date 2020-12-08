Запрет на массовые мероприятия в школах продлили до 2022 года

Постановление подписала главный санитарный врач России Анна Попова, оно опубликовано на сайте правовой информации.
Запрет не затрагивает техникумы, ВУЗы и организации допобразования и досуга. Данные меры введены для борьбы с распространением коронавируса.
Под запретом останется проведение массовых мероприятий в школах, организациях спорта, спецучреждениях для детей, в зданиях торговых центров, аэропортов, железнодорожных вокзалов.
В этих организациях необходимо измерение температуры, уборка и проветривание помещений, а также изоляция групп детей друг от друга. Их контакты необходимо минимизировать, а за каждым классом закрепить свой кабинет.
Напомним, власти Екатеринбурга планируют увеличить зимние каникулы в школах до трёх недель. Специалисты считают, что разобщение детей поможет в стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19.