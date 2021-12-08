Свердловская область вышла в финал конкурса по созданию креативных кластеров

В проект-финалист включены четыре площадки в Екатеринбурге, поселке Черноисточинск и Нижнем Тагиле. В Нижнем Тагиле — это центр креативных индустрий со специализацией NewMedia, студией звукозаписи и шоу-румом на базе здания бывшего училища «Самородок», сообщили в пресс-службе городской администрации. По замыслу авторов, «Самородок» должен стать площадкой для любительского самовыражения и школой креативных дисциплин.