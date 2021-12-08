Свердловская область вышла в финал конкурса по созданию креативных кластеров

Свердловская область вышла в финал конкурса по созданию креативных кластеров
Свердловская область вышла в финал конкурса по созданию креативных кластеров
Сегодня, 20:07ОбществоФото: TagilCity.ru
Свердловская область вышла в финал конкурса по преобразованию промзон и заброшенных зданий в творческие пространства.

В проект-финалист включены четыре площадки в Екатеринбурге, поселке Черноисточинск и Нижнем Тагиле. В Нижнем Тагиле — это центр креативных индустрий со специализацией NewMedia, студией звукозаписи и шоу-румом на базе здания бывшего училища «Самородок», сообщили в пресс-службе городской администрации. По замыслу авторов, «Самородок» должен стать площадкой для любительского самовыражения и школой креативных дисциплин.

Всего в финал вышли проекты десяти регионов. По итогам, проходящего сейчас голосования, будут выбраны четыре проекта-победителя. Открытое голосование продлится до 13 декабря. Поддержать проект своего родного края можно по адресу — rurban.space/rcl-3.

Фото:Официальный сайт конкурса

Сюжеты:
Нижний Тагил
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