Требуются доноры: дефицит крови для переливания возник в Свердловской области

На сайте службы написано, что наибольшее количество происшествий случается именно в новогодние праздники. Специалисты учреждения работали даже в каникулы.

Служба надеялась на первый рабочий день, но 9 января для сдачи крови пришли 50 человек. Данный показатель в три раза меньше, чем в другие рабочие дни. Таким образом, специалисты призывают свердловчан увеличить запас крови, которой необходимо для переливания.