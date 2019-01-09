Требуются доноры: дефицит крови для переливания возник в Свердловской области
Служба крови Свердловской области призывает жителей региона помочь в сборе донорской крови.
На сайте службы написано, что наибольшее количество происшествий случается именно в новогодние праздники. Специалисты учреждения работали даже в каникулы.
Служба надеялась на первый рабочий день, но 9 января для сдачи крови пришли 50 человек. Данный показатель в три раза меньше, чем в другие рабочие дни. Таким образом, специалисты призывают свердловчан увеличить запас крови, которой необходимо для переливания.
Помочь службе может любой желающий, достигший совершеннолетия. При себе необходимо иметь паспорт. Ближайший день для приема доноров запланирован на 26 января. В Екатеринбурге все желающие помочь могут прийти по адресу: улица Пальмиро Тольятти, 8. Часы работы службы – с 8:00 до 13:00, информирует «Областная газета».
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