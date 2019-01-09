Уголовное дело против екатеринбургского неоязычника из-за постов в соцсети прекращено
Сегодня, 20:13ОбществоФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге прекращено дело в отношении 57-летнего мужчины, который обвинялся в распространении экстремистских материалов в интернете.
Сюжеты: Екатеринбург
Екатеринбуржец является лидера неоязыческого объединения «Схорон еж славен». Уголовное дело было возбуждено в апреле 2018 года. Екатеринбуржец обвинялся в размещении у себя на странице в соцсети двух постов, в которых, по версии следствия, содержались признаки возбуждения межнациональной ненависти.
С 27 декабря 2018 года вступили в силу поправки по статье 282 УК РФ, по которой обвинялся мужчина. Сам же мужчина не согласен с постановлением о прекращении уголовного дела в связи с декриминализацией и намерен обжаловать это решение. На протяжении рассмотрения дела он утверждал, что в размещенных постах не было экстремистской направленности, а лишь «резкость в суждении», пишет «Интерфакс».
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