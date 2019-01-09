Верхняя Тура претендует на статус территории опережающего развития
В Верхней Туре планируется реализовать три проекта, инвестиции в которые составят 8 млрд рублей.
Министерство инвестиций Свердловской области направило в Минэкономразвития РФ заявку на создание в Верхней Туре территории социально-экономического развития. Территория будет специализироваться на лесном хозяйстве и обрабатывающих производств. Инвестиции в запланированные проекты составят 8 млрд рублей. Кроме того, будут созданы 400 рабочих мест.
Помимо привлечения инвесторов, по прогнозам специалистов, создание ТОСЭР поможет увеличить поступления налогов, положительно повлиять на экономику и повысить уровень жизни жителей города.
Подобная ТОСЭР функционирует в Краснотурьинске. Там заключены соглашения с пятью резидентами, осуществляющими свою деятельность на территории города, сообщает Znak.com.
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