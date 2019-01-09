Верхняя Тура претендует на статус территории опережающего развития

Министерство инвестиций Свердловской области направило в Минэкономразвития РФ заявку на создание в Верхней Туре территории социально-экономического развития. Территория будет специализироваться на лесном хозяйстве и обрабатывающих производств. Инвестиции в запланированные проекты составят 8 млрд рублей. Кроме того, будут созданы 400 рабочих мест.