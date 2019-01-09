Возможна потеря памяти: 29-летняя девушка разыскивается в Пермском крае
Сегодня, 06:40ОбществоФото: поисковый отряд «Регион 59»
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Дарья Шерстобитова из села Уинское Пермского края разыскивается с 27 декабря. Девушка может иметь проблемы с памятью.
Известно, что пропавшая в ночь на 27 декабря отправилась на прогулку и не вернулась. По сообщению поискового отряда «Регион 59», Дарья любит кататься, поэтому рассматривается возможность, что она села в фуру или автомобиль.
Кроме того, жительница села Пермского края имеет медленную походку, не хромает. Также говорится о возможной потере памяти.
Приметы Дарьи: рост 162 см, среднее телосложение, тёмно-русые волосы, удлинённое каре, серые глаза. Была одета в тёмно-зелёную куртку с капюшоном, тёмно-синие трико и чёрные ботинки.
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