Ушел и не вернулся: 65-летний мужчина пропал в Невьянске

2 января 2019 года в Невьянске ушел из дома и не вернулся Виктор Солдатов 1953 года рождения.

Пенсионер был одет в зимний костюм-тройку, вязаную шапку и чёрные ботинки, информирует «Инцидент Нижний Тагил».