Ушел и не вернулся: 65-летний мужчина пропал в Невьянске

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Житель Невьянска 1953 года рождения Виктор Солдатов пропал 2 января.
Сюжеты: Нижний Тагил
2 января 2019 года в Невьянске ушел из дома и не вернулся Виктор Солдатов 1953 года рождения.
Пенсионер был одет в зимний костюм-тройку, вязаную шапку и чёрные ботинки, информирует «Инцидент Нижний Тагил».
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Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефонам дежурной части полиции: 02, 8(34356) 2-38-68.
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