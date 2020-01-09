Мать девочки из Екатеринбурга, рассказавшей о педофиле, могут проверить на полиграфе

Напомним, в сети появилось видео, где 6-летняя девочка рассказывает, что некий «дядя Стасик» заставлял ее целовать половые органы, предлагал алкоголь и заставлял курить. По данному факту следователи и полиция проводят проверку. Мать ребенка заявила, что ее оклеветали и намерена обращаться в суд.