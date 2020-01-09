Мать девочки из Екатеринбурга, рассказавшей о педофиле, могут проверить на полиграфе
Сегодня, 15:42ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге мать девочки, рассказавшей о домогательствах «дяди Стасика», могут проверить на полиграфе. Также проверка ждет сожителя женщины, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По последним данным, женщина забрала детей и покинула прежнее место жительства.
Напомним, в сети появилось видео, где 6-летняя девочка рассказывает, что некий «дядя Стасик» заставлял ее целовать половые органы, предлагал алкоголь и заставлял курить. По данному факту следователи и полиция проводят проверку. Мать ребенка заявила, что ее оклеветали и намерена обращаться в суд.
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