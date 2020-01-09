В Нижнем Тагиле первым в 2020 году родился мальчик

Малыша назвали Максим. Он родился в Перинатальном центре Демидовской больницы через два часа после боя курантов. Вес ребенка — 3 килограмма 670 граммов, рост — 54 сантиметра.

В Демидовской горбольнице рассказали, что за время новогодних каникул в этом году на свет появились 73 ребенка, из них 40 мальчики и 33 девочки.