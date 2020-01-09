В Нижнем Тагиле первым в 2020 году родился мальчик

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Первым в 2020 году в Нижнем Тагиле на свет появился мальчик, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Малыша назвали Максим. Он родился в Перинатальном центре Демидовской больницы через два часа после боя курантов. Вес ребенка — 3 килограмма 670 граммов, рост — 54 сантиметра.
В Демидовской горбольнице рассказали, что за время новогодних каникул в этом году на свет появились 73 ребенка, из них 40 мальчики и 33 девочки.
В 2019 году первым новорожденным в Нижнем Тагиле была девочка.
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