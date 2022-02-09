Из-за неисправности самолета отменен рейс из Екатеринбурга в Сочи

Рейс из Екатеринбурга в Сочи отменили из-за неисправности борта

Принято решение о переносе одного из рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии». Причиной стала неисправность самолета U6219, который должен был лететь в Сочи из Екатеринбурга.

Сотрудники пресс-службы авиаперевозчика проинформировали сегодня о том, что техническую неисправность обнаружили во время запуска двигателей. В настоящее время к вылету готовят резервный борт, находящийся на базе в Кольцово, сообщили в компании. К месту назначения пассажиров отправят в течение полутора часов, пишут корреспонденты ура.ру. Напомним, ранее стало известно о том, что до конца текущего года в распоряжение «Уральских авиалиний» поступят два новых воздушных судна — Airbus предоставит их в лизинг. Кроме того, в этом месяце в авиакомпании появился новый самолет A321neo.

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