Екатеринбургский школьник придумал приложение для смартфонов, которое определяет виды животных (ФОТО)

Жюри отметило проект четвероклассника Глеба Логинова. Мальчик создал приложение для мобильных устройств на операционной системе Android, которое заменяет устаревшие бумажные определители видов животных по палеонтологическим образцам.

Юный исследователь выбрал методику построения таблиц, которая была бы удобна для пользователей. Так называемый шведский определительный ключ, который делает таблицу компактной, и на экране мобильного устройства легко следовать от одного признака к другому.

Кроме того, приложение Глеба может сократить время работы специалистов «в поле», за счет того, что оно быстро и точно определяет возраст горных пород. В частности, брахиоподов. Ныне живущих пресноводных организмов не сохранилось, однако в скальных обнажениях близ деревни Усть-Утка ученые находили представителей некоторых родов этого типа животных.

По итогам фестиваля, Глеб Логинов получил диплом за лучший доклад и благодарственное письмо от Природного парка «Река Чусовая». Как отметило жюри, данное приложение школьника поможет не только специалистам палеонтологам, но и студентам-практикантам.

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