Новый порядок досрочного выхода на пенсию утвержден в России

Новый порядок досрочного выхода на пенсию утвержден в России

Сегодня, 15:12ОбществоФото: pixabay.com
Документ расширил периоды, которые можно включить в трудовой стаж определенных категорий граждан России.

Постановлением Правительства РФ дополнены периоды, включаемые в общий трудовой стаж. Учителя, летчики, пожарные, врачи и другие категории граждан теперь смогут досрочно уйти на пенсию в упрощенном порядке.

Новая редакция также включает в стаж периоды повышения сотрудником квалификации, обучения при условии сохранения рабочих мест и отчисления взносов в ПФР.

Правила относятся к работникам, профессиональные сферы которых имеют право на досрочный выход на пенсию по старости. Особо актуально нововведение будет для специалистов, которым необходима постоянная переквалификация и регулярное обучение. Это, как правило, работники образовательной сферы и здравоохранения.

Данное право выхода на пенсию будет зависеть от различных факторов, в том числе стажа, возраста, коэффициентов, профессии, количества детей, профессии.

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