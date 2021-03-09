Новый порядок досрочного выхода на пенсию утвержден в России

Правила относятся к работникам, профессиональные сферы которых имеют право на досрочный выход на пенсию по старости. Особо актуально нововведение будет для специалистов, которым необходима постоянная переквалификация и регулярное обучение. Это, как правило, работники образовательной сферы и здравоохранения.