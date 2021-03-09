Новый порядок досрочного выхода на пенсию утвержден в России

Постановлением Правительства РФ дополнены периоды, включаемые в общий трудовой стаж. Учителя, летчики, пожарные, врачи и другие категории граждан теперь смогут досрочно уйти на пенсию в упрощенном порядке.
Новая редакция также включает в стаж периоды повышения сотрудником квалификации, обучения при условии сохранения рабочих мест и отчисления взносов в ПФР.
Правила относятся к работникам, профессиональные сферы которых имеют право на досрочный выход на пенсию по старости. Особо актуально нововведение будет для специалистов, которым необходима постоянная переквалификация и регулярное обучение. Это, как правило, работники образовательной сферы и здравоохранения.
Данное право выхода на пенсию будет зависеть от различных факторов, в том числе стажа, возраста, коэффициентов, профессии, количества детей, профессии.