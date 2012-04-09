Воспитанникам детских садов Нижнего Тагила расскажут больше о музеях (ФОТО)

Сто тридцать педагогов из детских садов Нижнего Тагилапознакомились с предлагаемой музеем-заповедником программой «Музей-дошколятам», которая включает в себя четыре раздела около сорока тем лекций и занятий для дошкольников по разным направлениям – экологическому (знакомство с животными нашего края), краеведческому (знакомство с историей нашего города), этнографическому (знакомство с бытом и традициямитагильчан), техническому (тагильские изобретатели).

Кроме этого методистов познакомили с новой выставкой «Д.Н. Мамин-Сибиряк – детям» и экспозицией мемориально-литературного музея А.П. Бондина. Каждый участник семинара получилметодические программы, с полным перечнем тем и краткой аннотацией.

На фото слева направо: программа «В Доме Черепановых», «Едет, едет паровоз!», «Садовница».

Такие семинары очень полезны. Включение музейных лекций в программыдетских садов значительно расширяют образовательные и воспитательные возможности, разнообразят формы занятий. Такое сотрудничество очень перспективно рассказала ведущийспециалист отдела дошкольных учреждений управления образования Татьяна Басова.

В Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»уделяют большое значение работе с детьми дошкольного возраста, потому что считают: ребенок, рано открывший для себя музей, растет любознательной, творческой личностью, патриотом своего края.