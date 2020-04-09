В Нижнем Тагиле определили подрядчика по обслуживанию городских фонтанов

Подрядчикам предстоит обслуживать семь объектов — «Каменный цветок» в Комсомольском сквере, три фонтана, расположенных в Театральном сквере, а также по проспекту Ленина, 46 у центральной аптеки, на площади Славы и на улице Ильича.

Приступить к выполнению контракта компания должна с 30 апреля. Необходимо расконсервировать объекты и осуществить пуско-наладочные работы. Фонтаны должны работать с 1 мая по 30 сентября. Затем их нужно подготовить к зимнему сезону.