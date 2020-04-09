В Нижнем Тагиле определили подрядчика по обслуживанию городских фонтанов
Сегодня, 11:56ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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ООО «Гидравлика» будет обслуживать городские фонтаны в Нижнем Тагиле в 2020 и 2021 годах. Стоимость контракта — 12,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Подрядчикам предстоит обслуживать семь объектов — «Каменный цветок» в Комсомольском сквере, три фонтана, расположенных в Театральном сквере, а также по проспекту Ленина, 46 у центральной аптеки, на площади Славы и на улице Ильича.
Приступить к выполнению контракта компания должна с 30 апреля. Необходимо расконсервировать объекты и осуществить пуско-наладочные работы. Фонтаны должны работать с 1 мая по 30 сентября. Затем их нужно подготовить к зимнему сезону.
Во время работы фонтанов исполнитель контакта должен производить замену воды, очистку дна и декоративных элементов, следить за технической исправностью. Кроме того, подрядчик должен осуществлять круглосуточную охрану объектов и соблюдать режим их работы.
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