В Нижнем Тагиле отчитались о завершении подготовки к строительству моста через пруд
Сегодня, 08:32ОбществоФото: Проектная документация
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МУП «Тагилдорстрой» отчитался о первом этапе работ по подготовке к строительству моста через Тагильский пруд. Строительный контроль осуществляет компания «Масштаб», сообщает администрация города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Специалисты оценили результат работ по нескольким направлениям — отсыпка дороги, снос построек и вырубка кустарника.
Увидев первые результаты строителей могу сказать, что процесс начался, ход работ нас устраивает, есть аспекты, которые можно улучшать. Будем вместе повышать культуру производства,отметил специалист контролирующей организации Александр Долгов.
В Службе заказчика городского хозяйства Нижнего Тагила подчеркнули, что взаимодействие между всеми участниками строительства налажено.
Напомним, подрядчика на строительство моста определили в конце прошлого года, им стала московская компания «АльмакорГруп». Организация предложила выполнить работы за 3,8 миллиарда рублей.
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