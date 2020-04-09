В Нижнем Тагиле отчитались о завершении подготовки к строительству моста через пруд

Специалисты оценили результат работ по нескольким направлениям — отсыпка дороги, снос построек и вырубка кустарника.

Увидев первые результаты строителей могу сказать, что процесс начался, ход работ нас устраивает, есть аспекты, которые можно улучшать. Будем вместе повышать культуру производства,отметил специалист контролирующей организации Александр Долгов.

В Службе заказчика городского хозяйства Нижнего Тагила подчеркнули, что взаимодействие между всеми участниками строительства налажено.