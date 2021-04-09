Убитого бойцами СОБР екатеринбуржца будут судить за разбойное нападение

Убитого бойцами СОБР екатеринбуржца будут судить за разбойное нападение
Сегодня, 11:28ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Убитого бойцами СОБР во время штурма квартиры на ЖБИ в Екатеринбурге Владимира Таушанкова будут судить за разбойное нападение.

Процесс будет проходить в закрытом режиме, пишет адвокат семьи Таушанковых Алексей Бушмаков на своей странице Facebook.

Он отметил, что судья решил закрыть процесс исходя из медицинской тайны.

… но его никто об этом не просил и сам Владимир, к сожалению мертв, поэтому непонятно кому будет причинен вред разглашением медицинских сведений. Буду просить об открытом процессе,пишет Бушмаков.

Напомним, 31 мая 2020 года Владимир Таушанков, угрожая ножом похитил из строительного магазина «Лео» в Екатеринбурге четыре рулона обоев. Он вступил в драку с полицейским, который пытался его задержать и убежал домой. По словам силовиков, во время штурма квартиры мужчина стрелял по бойцам СОБРа из страйкбольного автомата. В результате он был убит ответным огнем. Экспертиза установила, что погибший был невменяем. Следственный комитет отказал в возбуждении дела против силовиков. Родители Владимира обратились с жалобой в Европейский суд по правам человека.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
судЕкатеринбургСОБРВладимир Таушанков
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы