Родители убитого бойцами СОБР екатеринбуржца обратились в ЕСПЧ

Официально расследование было завершено. Теперь дело будет рассматривать Свердловский областной суд. Однако родители не верят в честное расследование и потому обратились в ЕСПЧ, пишет E1 со ссылкой на адвоката родителей Алексея Бушмакова.
По его словам, родители жалуются на то, что власти не выполнили свои обязательства и не сохранили жизнь человеку.
Также в жалобе говорится о том, что в России не существует эффективного правового средства защиты, говорит Бушмаков.
От ЕСПЧ родители просят назначить справедливую сумму компенсации, а также назначить жалобе приоритетный порядок рассмотрения.
Кроме того, родители жалуются на безосновательную секретность, рассказывает Бушмаков. Он добавил, что родители Таушанкова уверены, что суд примет их сторону.
Напомним, Владимир Таушанков был застрелен бойцами СОБР во время штурма его квартиры на ЖБИ. Происшествие случилось 31 мая 2020 года. Молодого человека подозревали в краже обоев из строительного магазина.