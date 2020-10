Семья убитого бойцами СОБР уральца сообщила о непредоставлении результатов экспертизы

Семье и адвокату Владимира Таушанкова, убитого в ходе штурма на ЖБИ в Екатеринбурге, отказались выдавать заключения экспертизы без подписки о неразглашении, сообщает Е1.

Как выяснилось, это случилось из-за того, что юрист Алексей Бушмаков отказался подписывать документ о неразглашении. По словам Бушмакова, следователь должен был представить заключения судебных экспертиз, но перед этим потребовал подписать бумагу о неразглашении данных, на что юрист ответил отказом. …я ответил отказом и рекомендовал матери Таушанкова сделать то же самое. Поэтому документов нам никаких не дали, прокомментировал Бушмаков. Юрист также подчеркнул, что считает действия следователя незаконными. Семья Владимира Таушанкова думает над тем, чтобы обратиться в ЕСПЧ. Напомним, 31 мая при штурме собственной квартиры бойцами СОБРа был застрелен Владимир Таушанков. Мужчину подозревали в краже обоев. СКР допросил родителей убитого бойцами СОБРа в Екатеринбурге из-за обоев

