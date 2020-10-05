Семья убитого бойцами СОБР уральца сообщила о непредоставлении результатов экспертизы

Как выяснилось, это случилось из-за того, что юрист Алексей Бушмаков отказался подписывать документ о неразглашении. По словам Бушмакова, следователь должен был представить заключения судебных экспертиз, но перед этим потребовал подписать бумагу о неразглашении данных, на что юрист ответил отказом.