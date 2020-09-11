Суд отказался проверять действия силовиков по факту убийства уральца бойцами СОБР

Наппомним, что 31 мая 2020 года сотрудниками СОБР при штурме квартиры был убит Владимир Таушанков. Он подозревается в том, что украл четыре рулона обоев из магазина. Таушанков заперся в своей квартире, при попытке задержания проявил сопротивление. По словам силовиков он угрожал сотрудникам органов ножом и предметом похожим на автомат.