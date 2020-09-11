Суд отказался проверять действия силовиков по факту убийства уральца бойцами СОБР

Причиной для отказа стало то, что признаков преступления в обстоятельствах смерти Таушканова не было найдено.
Доводы проверят в ходе расследования уголовного дела о разбое и применении насилия в отношении силовиков. Погибший Владимир Таушанков проходит по нему подозреваемым.
Точные обстоятельства происшествия до сих пор неизвестны, записи с камер видеонаблюдения с моментом кражи не опубликованы.
Наппомним, что 31 мая 2020 года сотрудниками СОБР при штурме квартиры был убит Владимир Таушанков. Он подозревается в том, что украл четыре рулона обоев из магазина. Таушанков заперся в своей квартире, при попытке задержания проявил сопротивление. По словам силовиков он угрожал сотрудникам органов ножом и предметом похожим на автомат.