Суд отказался проверять действия силовиков по факту убийства уральца бойцами СОБР

Суд отказался проверять действия силовиков по факту убийства уральца бойцами СОБР

Сегодня, 12:10ОбществоPhoto: pixabay.com
Свердловский областной суд отказался проверять действия бойцов СОБР, которые во время штурма одной из квартир в Екатеринбурге, застрелили подозреваемого в краже четырех рулонов обоев Владимира Таушканова. Трансляция велась на странице Свердловского областного суда во «Вконтакте».

Причиной для отказа стало то, что признаков преступления в обстоятельствах смерти Таушканова не было найдено.

Доводы проверят в ходе расследования уголовного дела о разбое и применении насилия в отношении силовиков. Погибший Владимир Таушанков проходит по нему подозреваемым.

Точные обстоятельства происшествия до сих пор неизвестны, записи с камер видеонаблюдения с моментом кражи не опубликованы.

Наппомним, что 31 мая 2020 года сотрудниками СОБР при штурме квартиры был убит Владимир Таушанков. Он подозревается в том, что украл четыре рулона обоев из магазина. Таушанков заперся в своей квартире, при попытке задержания проявил сопротивление. По словам силовиков он угрожал сотрудникам органов ножом и предметом похожим на автомат.

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