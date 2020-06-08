СКР допросил родителей убитого бойцами СОБРа в Екатеринбурге из-за обоев

Сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области попросили родителей Владимира Таушанкова описать события рокового дня во всех деталях. Также в перечне интересующих вопросов значились такие как, личность убитого, его род деятельности, связи, контакты, и действия силовиков.

5 июня следователями-криминалистами была обследована квартира убитого. Особое внимание при проверке уделялось сквозным пулевым отверстиям во входной двери. При обследовании места происшествия присутствовал отец Владимира. Позже он рассказал, что отрабатывалась версия о том, что силовики могли открыть огонь через входную дверь и молодой человек мог погибнуть от случайного рикошета пули.

Как уже сообщалось ранее, 31 мая при штурме собственной квартиры бойцами СОБРа был застрелен Владимир Таушанков. Мужчина подозревался в краже обоев. В отношении погибшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»), ст. 318 КУ РФ («Применение насилия в отношении представителей органов власти»).