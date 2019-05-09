На Урале в здании ФССП установили почти вертикальный пандус для инвалидов

Видео с инвалидом, который безуспешно пытается на коляске заехать по пандусу в здание, появилось в группах Каменска-Уральского в социальных сетях. Оказалось, что здание, у которого оборудован неприступный пандус, является отделом ФССП.

Как сообщают корреспонденты «Пятого канала», попасть в здание мужчина-инвалид так и не смог.

Видео Видео: Пятый канал