На Урале в здании ФССП установили почти вертикальный пандус для инвалидов
Вчера, 22:02ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Каменске-Уральском у здания службы судебных приставов установили почти вертикальный пандус для инвалидов, сообщает «Пятый канал».
Видео с инвалидом, который безуспешно пытается на коляске заехать по пандусу в здание, появилось в группах Каменска-Уральского в социальных сетях. Оказалось, что здание, у которого оборудован неприступный пандус, является отделом ФССП.
Как сообщают корреспонденты «Пятого канала», попасть в здание мужчина-инвалид так и не смог.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: Пятый канал
В Серове администрацию города обязали установить пандус в подъезде, где живет инвалид-колясочница. Однако для этого потребовалось решение суда.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей