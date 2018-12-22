Администрация Серова установила пандус возле подъезда колясочницы после решения суда
Сегодня, 11:40ОбществоФото: pixabay.com
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В Серове для женщины, являющейся инвалидом-колясочником, администрация города установила пандус при входе в подъезд после вмешательства прокуратуры.
Женщина, которая проживает на третьем этаже многоэтажного дома, неоднократно обращалась в администрацию Серовского ГО с просьбой установить пандус при входе в подъезд дома, где она проживает, поскольку она не могла беспрепятственно выходить на улицу. Сославшись на отсутствие бюджетных средств, женщине-инвалиду в администрации предложили организовать собрание жильцов дома и решить вопрос об установке пандуса самостоятельно.
Прокурор обратился с иском в суд для возложения на администрацию обязанности по установке пандуса. Суд удовлетворил исковое заявление. Пандус у подъезда колясочницы установлен, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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