Несколько тысяч тагильчан прошли в «Бессмертном полку» на параде Победы
Тысячи тагильчан вышли на главную улицу Нижнего Тагила в составе «Бессмертного полка» 9 мая 2019 года.
Годом ранее акция собрала порядка десяти тысяч тагильчан.
Горожане по традиции пронесли плакаты с фотографиями своих родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. В ряды Бессмертного полка встали те, кто помнит и чтит своих родственников — ветеранов армии и флота, партизанов, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны.
Также среди участников шествия был Владислав Пинаев со своей супругой Еленой. Ранее глава города в соцсетях рассказал о своих дедах, которые прошли Великую Отечественную войну. Кроме того, к акции присоединились представители администрации и депутаты Нижнего Тагила.
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С праздником Великой Победы дорогие тагильчане! Для меня, как и для большинства россиян, Великая Отечественная - не только государственная, но и семейная история. Делюсь, сегодня в Бессмертном полку пойду с портретами двух своих дедов. Они оба прошли всю Великую Отечественную с 1941 по 1945 год. ⠀ Григорий Андреевич Пинаев - артиллерист, водитель тягача, служил в звании ефрейтора на Втором Украинском фронте. Награжден двумя медалями за отвагу. Был контужен, но продолжил воевать. Он один из семи жителей родного села Першино Режевского района, которые вернулись с войны домой. А всего ушло 144 человека. ⠀ Петр Филиппович Федотов в звании капитана дошел до Берлина. Вернулся в родное село живым. ⠀ Вечная память героям... #великийпраздник #деньпобеды
Публикация от Владислав Пинаев (@pinaev_vladislav)
Впервые акция прошла в Нижнем Тагиле в 2013 году и собрала 1 тыс. человек. В 2017 году в общероссийской акции «Бессмертный полк» приняли участие более 9 тысяч жителей Нижнего Тагила.