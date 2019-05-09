Несколько тысяч тагильчан прошли в «Бессмертном полку» на параде Победы

Годом ранее акция собрала порядка десяти тысяч тагильчан.

Горожане по традиции пронесли плакаты с фотографиями своих родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. В ряды Бессмертного полка встали те, кто помнит и чтит своих родственников — ветеранов армии и флота, партизанов, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны.

Также среди участников шествия был Владислав Пинаев со своей супругой Еленой. Ранее глава города в соцсетях рассказал о своих дедах, которые прошли Великую Отечественную войну. Кроме того, к акции присоединились представители администрации и депутаты Нижнего Тагила.