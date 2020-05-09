В Нижнем Тагиле для ветерана ВОВ во дворе его дома провели праздничный концерт

У героя войны 9 мая двойной праздник – День Победы и день рождения. Ежегодно Николай Анисимов принимал участие в открытии парада на Театральной площади в Нижнем Тагиле. Вместе с другими фронтовиками он вёз по улицам города копию Знамени Победы, водруженного над Рейхстагом в мае 1945 года.

Коронавирус внёс коррективы в привычный ритм жизни фронтовика – в этом году все праздничные мероприятия к 9 мая перенесли на более поздний срок. Однако, поздравить ветерана, не нарушая при этом предписанного режима самоизоляции, оказалось вполне возможным. Артисты решили использовать вместо сцены грузовик ЗИЛ - для именинника исполнили самые популярные и любимые композиции военных лет – «Катюша», «Лизавета», «Три танкиста». Финальным аккордом стала песня «День победы», которую все жители двора исполняли хором из своих окон.