В центре Нижнего Тагила проехала праздничная автоколонна в честь 9 мая

Колонна двигалась по улице Серова со стороны Новокомсомольской. Потом автолюбители проехали вдоль парка «Народный» в сторону улицы Пархоменко. По информации очевидцев, сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила проезду колонны не препятствовали.

В этом году празднование 9 мая проходит в непривычном онлайн режиме из-за пандемии коронавируса. Акция «Бессмертный полк» тоже переместилась в интернет и теле-пространство.