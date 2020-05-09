В центре Нижнего Тагила проехала праздничная автоколонна в честь 9 мая
Сегодня, 16:23ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Праздничная автоколонна с флагами и транспарантами в честь Дня Победы проехала днём 9 мая по центральным улицам Нижнего Тагила. Видеозапись импровизированного автопарада прислал наш подписчик Василий.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Колонна двигалась по улице Серова со стороны Новокомсомольской. Потом автолюбители проехали вдоль парка «Народный» в сторону улицы Пархоменко. По информации очевидцев, сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила проезду колонны не препятствовали.
Видео
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Видео: страница Светланы Манукян во ВКонтакте
В этом году празднование 9 мая проходит в непривычном онлайн режиме из-за пандемии коронавируса. Акция «Бессмертный полк» тоже переместилась в интернет и теле-пространство.
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