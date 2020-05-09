Владимир Путин поздравил россиян с праздником Великой Победы

Глава государства обратился к россиянам онлайн из Александровского сада. Помимо поздравления с праздником Великой Победы, Путин попросил жителей страны быть стойкими в период пандемии. Президент отметил, что в крови у народов России умение не жалеть себя в определённых обстоятельствах.