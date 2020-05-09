Владимир Путин поздравил россиян с праздником Великой Победы
Сегодня, 13:00ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, после чего поздравил жителей страны с праздником 9 мая.
Глава государства обратился к россиянам онлайн из Александровского сада. Помимо поздравления с праздником Великой Победы, Путин попросил жителей страны быть стойкими в период пандемии. Президент отметил, что в крови у народов России умение не жалеть себя в определённых обстоятельствах.
Впервые День Победы в России празднуется в условиях самоизоляции. Праздничные мероприятия, приуроченные к 9 мая, пройдут после окончания эпидемии коронавируса.
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