Тагильские дети потушили «пожар» вместе со спасателями

Тагильские дети потушили «пожар» вместе со спасателями
Тагильские дети потушили «пожар» вместе со спасателями
Сегодня, 13:26ОбществоФото: МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил»
На «Форуме детской безопасности» в МБУ ДО ДЮЦ «Мир» тагильские дети тушили «пожар» вместе со спасателями. Школьники не только поучаствовали в мастер-классах, но и познакомились с городскими спецслужбами.

Тагильские школьники познакомились с работой и оборудование тагильских спецслужб — полиции, МЧС, Росгвардии и других в рамках «Форума детской безопасности». Он проходил на базе МБУ ДО ДЮЦ «Мир».

Главной целью мероприятия стало формирование готовности подрастающего поколения к действиям в экстремальных условиях.

Свои мастер-классы для школьников провели: спасатели МБУ «Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила», сотрудники ГИБДД, пожарные ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области», ГИМС МЧС, представители Нижнетагильского отделения ВОО «Боевое братство» и Росгвардии.

Представители служб и организаций рассказали детишкам о своей работе, продемонстрировали оборудование своих спецавтомобилей. Вместе со спасателями дети имели возможность попробовать потушить условный огонь с помощью специального оборудования — ГИРС-400, а также ранцевых огнетушителей, рассказали в МБУ «Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила».

Ребята с интересом разглядывали различное оборудование, примеряли на себя форму и фотографировались.

Напомним, в конце мая несовершеннолетние тагильчане спасли «утопающего» в парке Народный. Совместное мероприятие МБУ «Центр защиты населения» и МБОУ СОШ № 44 прошло на берегу реки Тагил.

Сюжеты:
Нижний Тагил
детиобществофорумспасателитушение пожаровспецслужбыНижний Тагил
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