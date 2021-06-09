Тагильские дети потушили «пожар» вместе со спасателями

Тагильские школьники познакомились с работой и оборудование тагильских спецслужб — полиции, МЧС, Росгвардии и других в рамках «Форума детской безопасности». Он проходил на базе МБУ ДО ДЮЦ «Мир».
Главной целью мероприятия стало формирование готовности подрастающего поколения к действиям в экстремальных условиях.
Свои мастер-классы для школьников провели: спасатели МБУ «Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила», сотрудники ГИБДД, пожарные ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области», ГИМС МЧС, представители Нижнетагильского отделения ВОО «Боевое братство» и Росгвардии.
Представители служб и организаций рассказали детишкам о своей работе, продемонстрировали оборудование своих спецавтомобилей. Вместе со спасателями дети имели возможность попробовать потушить условный огонь с помощью специального оборудования — ГИРС-400, а также ранцевых огнетушителей, рассказали в МБУ «Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила».
Ребята с интересом разглядывали различное оборудование, примеряли на себя форму и фотографировались.
Напомним, в конце мая несовершеннолетние тагильчане спасли «утопающего» в парке Народный. Совместное мероприятие МБУ «Центр защиты населения» и МБОУ СОШ № 44 прошло на берегу реки Тагил.