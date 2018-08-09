Вор-рецидивист сбежал из колонии-поселения под Камышловым

8 августа во время обхода заключённых КП-45 было обнаружено исчезновение заключённого Анатолия Ращектаева, который отбывал срок за кражи.

Сбежавший является рецидивистом - это его третья судимость за воровство, за предыдущие две он не наказывался реальным лишением свободы. Освободиться Ращектаев должен был в июне 2019 года, но за сутки до своего 28-летия сбежал. В колонии сбежавший работал пекарем, сообщает URA.ru.