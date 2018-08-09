Вор-рецидивист сбежал из колонии-поселения под Камышловым

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Из колонии-поселения №45 в посёлке Восточном Камышловского района накануне своего дня рождения сбежал вор-рецидивист Анатолий Ращектаев.
8 августа во время обхода заключённых КП-45 было обнаружено исчезновение заключённого Анатолия Ращектаева, который отбывал срок за кражи.
Сбежавший является рецидивистом - это его третья судимость за воровство, за предыдущие две он не наказывался реальным лишением свободы. Освободиться Ращектаев должен был в июне 2019 года, но за сутки до своего 28-летия сбежал. В колонии сбежавший работал пекарем, сообщает URA.ru.
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Фото: © URA.RU
Рост заключённого составляет 185 см, телосложение худощавое, волосы светлые.
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