В Березовском экс-сотрудница полиции пойдет под суд за коррупционное преступление
Сегодня, 13:23ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Прокуратура Березовского утвердила обвинительное заключение в отношении экс-сотрудницы полиции. Женщина обвиняется в получении взятки, а также совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По версии следствия, в мае этого года перед этапированием из ИВС ОМВД Березовского в СИЗО Екатеринбурга сотрудница полиции передала задержанному сотовый телефон и зарядное устройство, получив при этом взятку в размере пяти тысяч рублей. Запрещенные предметы были обнаружены у задержанного в СИЗО Екатеринбурга.
Уголовное дело направлено в суд.
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