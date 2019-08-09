В Березовском экс-сотрудница полиции пойдет под суд за коррупционное преступление

По версии следствия, в мае этого года перед этапированием из ИВС ОМВД Березовского в СИЗО Екатеринбурга сотрудница полиции передала задержанному сотовый телефон и зарядное устройство, получив при этом взятку в размере пяти тысяч рублей. Запрещенные предметы были обнаружены у задержанного в СИЗО Екатеринбурга.