Владелец кафе Нижнего Тагила подозревается в даче взятки сотруднице полиции

Органами правопорядка были найдены нарушения на предприятии общественного питания. Повара кафе без медицинских книжек осуществляли приготовление пищи. Управляющего «Вкусом» вызвали в отдел МВД России «Нижнетагильское» для объяснения нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Во время беседы директор кафе предложил полицейскому 15 тысяч рублей. После того, как на предложение денег ответа не последовало, мужчина положил банкноты в ежедневник сотрудницы полиции.