Владелец кафе Нижнего Тагила подозревается в даче взятки сотруднице полиции
Сегодня, 17:50ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
21 ноября СКР возбудил уголовное дело в отношении владельца кафе «Вкус», которое расположено в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Директора предприятия общественного питания обвиняют в даче взятки оперуполномоченному.
Сюжеты: Нижний Тагил
Органами правопорядка были найдены нарушения на предприятии общественного питания. Повара кафе без медицинских книжек осуществляли приготовление пищи. Управляющего «Вкусом» вызвали в отдел МВД России «Нижнетагильское» для объяснения нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Во время беседы директор кафе предложил полицейскому 15 тысяч рублей. После того, как на предложение денег ответа не последовало, мужчина положил банкноты в ежедневник сотрудницы полиции.
СКР проводит проверку по факту нарушения УК РФ. Мужчине грозит наказание до 8 лет колонии, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей