Двое тагильчан награждены званием «Почетный гражданин Нижнего Тагила»

Двое тагильчан награждены званием «Почетный гражданин Нижнего Тагила»
Двое тагильчан награждены званием «Почетный гражданин Нижнего Тагила»
Сегодня, 08:51ОбществоФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Жителей Нижнего Тагила наградили почетными званиями и знаками отличия за заслуги перед городом. В торжественной церемонии приняли участие глава города и председатель думы.

Вручение почетных наград и званий тагильчанам состоялось на Демидовской даче в минувшую пятницу 6 августа, сообщает пресс-служба мэрии.

В 2021 году звание «Почетный гражданин города Нижний Тагил» присвоено двум жителям, внесшим значительный вклад в развитие города, — директору выставочного комплекса УВЗ Алле Пислегиной и директору ООО «Центр профилактической медицины УХП» Владимиру Антонову.

Фото:пресс-служба администрации Нижнего Тагила

С приветственной речью к жителям обратились Владислав Пинаев и Вадим Раудштейн. Они отметили, что Тагил, который готовится к 300-летнему юбилею, — это промышленное сердце Свердловской области, где сложились замечательные традиции.

Также на камерной встрече, состоявшейся накануне Дня города, четырем врачам и инженеру были вручены знаки отличия «За заслуги перед городом Нижний Тагил». А знаком «Тагильский характер» были награждены коллектив городского Центра защиты населения, а также директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Напомним, в июне 2021 года был утвержден список кандидатов на присвоение звания «Почетный ветеран города Нижний Тагил». В него вошли 6 из 10 человек, которые были предложены районными советами ветеранов, предприятиями и депутатами местной думы.

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Нижний Тагил
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