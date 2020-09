Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, когда будет построен модульный госпиталь для больных коронавирусом и пневмониями в Краснотурьинске. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

По его словам, до конца сентября в городе появится госпиталь с возможностью увеличения платных мест от 30 до 60. При наличии 90. Накануне глава региона посетил Нижний Тагил, чтобы проводить нижнетагильского епископа Евгения в Москву. Мероприятие состоялось в Свято-Троицком кафедральном соборе.

