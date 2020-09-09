На Урале задержали террориста, наказавшего киностудию за съемки фильма про Иисуса-гея

Он известен, как активист, придерживающийся ультраправых взглядов.
Фаузи пустился в бега после случая, который произошел в декабре 2019 года в Рио-де-Жанейро.
По данным бразильских СМИ, ночью 24 декабря 2019 года, группа из пяти человек забросала бутылками с зажигательной смесью офис продюсерской студии Porta dos Fundos, которая вела съемки фильма, одним из персонажей которого был Иисус Христос в образе гея.
Во время нападения Эдуардо Фаузи оказался единственным, кто на какое-то время снял с лица маску и был опознан полицией.
При происшествии никто не погиб, огонь удалось потушить охраннику.
По версии местной прессы, Фаузи отправился в Россию, так как в Москве у него живет девушка.
Эдуардо Фаузи был задержан 6 сентября в аэропорту Кольцово.
По словам источника, он объявлен в международный розыск по подозрению в двух преступлениях: покушение на убийство и организация взрывов. Фаузи ссадили с самолета, надели наручники и увезли в изолятор временного содержания.
Напомним, что на Урале инвалида-колясочника приговорили к 11 годам лишения свободы за терроризм. Он занимался вербовкой сторонников для запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».