Мэра Екатеринбурга не наказали за нарушение указа губернатора

Кодекс об административных правонарушениях России не позволяет возбудить дело по данной статье, если прошло более 60 дней с момента факта правонарушения. Общественник направлял обращение в органы еще в начале июля. На бездействие со стороны правоохранительных органом Калининым было подано заявление в прокуратуру.