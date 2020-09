Мэра Екатеринбурга не наказали за нарушение указа губернатора

В МВД не стали составлять административный протокол за нарушение масочного режима в отношении главы Екатеринбурга Александра Высокинского, сообщает активист Дмитрий Калинин.

Ответ на запрос от представителей МВД он опубликовал на своей странице в Facebook. Кодекс об административных правонарушениях России не позволяет возбудить дело по данной статье, если прошло более 60 дней с момента факта правонарушения. Общественник направлял обращение в органы еще в начале июля. На бездействие со стороны правоохранительных органом Калининым было подано заявление в прокуратуру. Основанием активист посчитал фотографию от 27 мая, на которой глава Екатеринбурга Александр Высокинский не надел маску в ходе мероприятия по закладыванию капсулы времени у школы в Академическом районе. На фотоснимке чиновники не соблюдают социальную дистанцию, а защитные маски держат в руках. Напомним, ограничения в связи с пандемией коронавируса в Свердловской области были продлены до 14 сентября. Указ был подписан губернатором Евгением Куйвашевым. Губернатор Свердловской области снова продлил ряд ограничений по коронавирусу

