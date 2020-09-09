Мэра Екатеринбурга не наказали за нарушение указа губернатора

Мэра Екатеринбурга не наказали за нарушение указа губернатора

Сегодня, 18:04ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В МВД не стали составлять административный протокол за нарушение масочного режима в отношении главы Екатеринбурга Александра Высокинского, сообщает активист Дмитрий Калинин.

Ответ на запрос от представителей МВД он опубликовал на своей странице в Facebook.

Кодекс об административных правонарушениях России не позволяет возбудить дело по данной статье, если прошло более 60 дней с момента факта правонарушения. Общественник направлял обращение в органы еще в начале июля. На бездействие со стороны правоохранительных органом Калининым было подано заявление в прокуратуру.

Основанием активист посчитал фотографию от 27 мая, на которой глава Екатеринбурга Александр Высокинский не надел маску в ходе мероприятия по закладыванию капсулы времени у школы в Академическом районе. На фотоснимке чиновники не соблюдают социальную дистанцию, а защитные маски держат в руках.

Напомним, ограничения в связи с пандемией коронавируса в Свердловской области были продлены до 14 сентября. Указ был подписан губернатором Евгением Куйвашевым.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
нарушениеАлександр Высокинскиймаскакоронавируссамоизоляция
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы