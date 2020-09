Стала известна дата окончания ремонта моста на Мира в Нижнем Тагиле

Мост по проспекту Мира в Нижнем Тагиле будет полностью сдан к 15 октября, пишет АН "Между строк".

Дорожное полотно будет отремонтировано уже до конца сентября, промежуток от Пархоменко до Грибоедова будет полностью открыт для движения транспорта. Изначально вообще в планах было полное закрытие объекта, но водителям и пешеходам было бы затруднительно находить пути обхода и объезда. Кроме того, пожилые и маломобильные граждане смогли передвигаться, несмотря на строительство. В связи с этим и было принято ремонтировать мост отдельными участками, рассказал директор генподрядчика «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов. Планировалось, что восстановительные работы и укладка асфальта будет завершены к концу августа, но большое количество осадков не позволило этого сделать. Накануне, на конкурсной основе администрация Нижнего Тагиле искала подрядчика для проведения дополнительных работ на мосту по проспекту Мира. В документе указывался перечень необходимых работ: обустройство узлов креплений шкафной стенки на железобетонных опорах, замена парапетного ограждения, ремонт балок в одном из пролетов моста и замена водопроводных труб. Начальная цена контракта - 2,7 миллиона рублей. В Нижнем Тагиле на мосту по проспекту Мира проведут допработы за 2,7 миллиона рублей

