Стала известна дата окончания ремонта моста на Мира в Нижнем Тагиле

Дорожное полотно будет отремонтировано уже до конца сентября, промежуток от Пархоменко до Грибоедова будет полностью открыт для движения транспорта. Изначально вообще в планах было полное закрытие объекта, но водителям и пешеходам было бы затруднительно находить пути обхода и объезда. Кроме того, пожилые и маломобильные граждане смогли передвигаться, несмотря на строительство. В связи с этим и было принято ремонтировать мост отдельными участками, рассказал директор генподрядчика «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов.