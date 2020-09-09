Уговорили: в дома 1,5 тысяч жителей Таватуя вернулся газ после долгого отсутствия

Уговорили: в дома 1,5 тысяч жителей Таватуя вернулся газ после долгого отсутствия

Сегодня, 14:35ОбществоPhoto: pixabay.com
Собственник газовой магистрали, который перекрыл вентиль в поселке Таватуй, добился того, чтобы начали устранять нарушения, из-за которых он оставил жителей без газа, сообщает E1.RU со ссылкой на самого Валерия Белоуса.

По словам Валерия, сейчас устраняют нарушения, убирают котельную. Аппаратуру приводят в нормальное состояние.

Идут разбирательства по уголовному делу с целью выяснить, кто именно допустил работу газовой трубы с нарушениями.

Сейчас труба снова открыта и в поселке есть газ.

Напомним, что в Невьянском городском округе поселок Таватуй полностью остался без газа, так как местный житель, являющийся собственником магистрали, перекрыл вентиль. По его словам, газотрассу использовать было опасно. Это обусловлено тем, что она полностью разрушена. В случае трагедии он мог остаться виновным, потому что является собственником.

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