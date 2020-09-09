Уговорили: в дома 1,5 тысяч жителей Таватуя вернулся газ после долгого отсутствия

Напомним, что в Невьянском городском округе поселок Таватуй полностью остался без газа, так как местный житель, являющийся собственником магистрали, перекрыл вентиль. По его словам, газотрассу использовать было опасно. Это обусловлено тем, что она полностью разрушена. В случае трагедии он мог остаться виновным, потому что является собственником.