Уральские яблони и земляника перепутали время года и зацвели

Уральские яблони и земляника перепутали время года и зацвели

Сегодня, 18:47ОбществоPhoto: E1.ru
В Екатеринбурге в районе Ботаника зацвела яблоня, пишет E1.

На дереве пожухли и опали многие листья, но появились цветы.

Яблоня перепутала осень с весной, у неё стресс, поэтому зацвела. В таком случае ботаники рекомендуют срочно срезать все листья, чтобы избежать гибели во время морозов, говорит кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин.

Также ботаники отмечают, что это не первый случай цветения яблонь в Свердловской области этой осенью. Вместе с яблонями перепутали время года и кустики земляники, которые расцвели в южных лесах региона.

Напомним, синоптики обещали «бабье лето» в Нижнем Тагиле и Свердловской области на этой неделе.

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