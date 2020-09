Уральские яблони и земляника перепутали время года и зацвели

В Екатеринбурге в районе Ботаника зацвела яблоня, пишет E1.

На дереве пожухли и опали многие листья, но появились цветы. Яблоня перепутала осень с весной, у неё стресс, поэтому зацвела. В таком случае ботаники рекомендуют срочно срезать все листья, чтобы избежать гибели во время морозов, говорит кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин. Также ботаники отмечают, что это не первый случай цветения яблонь в Свердловской области этой осенью. Вместе с яблонями перепутали время года и кустики земляники, которые расцвели в южных лесах региона. Напомним, синоптики обещали «бабье лето» в Нижнем Тагиле и Свердловской области на этой неделе.

Related news: На этой неделе тагильчане успеют погреться на солнышке

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter