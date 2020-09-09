В Екатеринбурге создатели паблика об АУЕ получили срок почти 15 лет тюрьмы на троих

Супруга Николая получила четыре года лишения свободы условно с запретом заниматься администрированием сайтов, а друг семьи Артем Зуев три года и девять месяцев колонии общего режима.
Все они были признаны виновными в создании и участии в экстремистском сообществе АУЕ, а также в возбуждении ненависти или вражды к сотрудникам ФСБ и полиции (ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 282, ст. 282.1 УК РФ).
Суд также постановил, что Николай Бабарика и Артем Зуев должны выплатить в пользу государства 80 тысяч рублей и 30 тысяч рублей.
Дело возбудили из-за группы в соцсети «ВКонтакте», которую, по версии следствия, Николай Бабарика создал еще в 2011 году.
Следствие посчитало, что в своем паблике он и его супруга публиковали посты, «содержащие высказывания, призывающие к насилию по отношению к сотрудникам полиции и сотрудникам ФСБ».
В группе продавались нарды, шахматы, зажигалки и чехлы для телефонов в стиле воровской романтики.
Напомним, что в группе во «Вконтакте» продавались нарды, шахматы, зажигалки и чехлы для телефонов в стиле воровской романтики.