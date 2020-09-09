В Екатеринбурге создатели паблика об АУЕ получили срок почти 15 лет тюрьмы на троих

Все они были признаны виновными в создании и участии в экстремистском сообществе АУЕ, а также в возбуждении ненависти или вражды к сотрудникам ФСБ и полиции (ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 282, ст. 282.1 УК РФ).