В Екатеринбурге создатели паблика об АУЕ получили срок почти 15 лет тюрьмы на троих

В Екатеринбурге создатели паблика об АУЕ получили срок почти 15 лет тюрьмы на троих

Сегодня, 16:49ОбществоPhoto: pixabay.com
Екатеринбургский гарнизонный военный суд назначил семь лет лишения свободы в колонии общего режима Николаю Бабарике за создание паблика в соцсети «ВКонтакте» на тему АУЕ (организация признана экстремистской, запрещена в России), сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале.

Супруга Николая получила четыре года лишения свободы условно с запретом заниматься администрированием сайтов, а друг семьи Артем Зуев три года и девять месяцев колонии общего режима.

Все они были признаны виновными в создании и участии в экстремистском сообществе АУЕ, а также в возбуждении ненависти или вражды к сотрудникам ФСБ и полиции (ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 282, ст. 282.1 УК РФ).

Суд также постановил, что Николай Бабарика и Артем Зуев должны выплатить в пользу государства 80 тысяч рублей и 30 тысяч рублей.

Дело возбудили из-за группы в соцсети «ВКонтакте», которую, по версии следствия, Николай Бабарика создал еще в 2011 году.

Следствие посчитало, что в своем паблике он и его супруга публиковали посты, «содержащие высказывания, призывающие к насилию по отношению к сотрудникам полиции и сотрудникам ФСБ».

В группе продавались нарды, шахматы, зажигалки и чехлы для телефонов в стиле воровской романтики.

Напомним, что в группе во «Вконтакте» продавались нарды, шахматы, зажигалки и чехлы для телефонов в стиле воровской романтики.

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