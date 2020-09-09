В центре Нижнего Тагила заработал еще один светофор

В центре Нижнего Тагила заработал еще один светофор

Сегодня, 22:04ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
На перекрестке улиц Газетная и Вязовская в Нижнем Тагиле заработал светофор, сообщает МУ МВД России "Нижнетагильское".

Решение возвести светофор на перекрестке Вязовская-Газетная было принято с целью снизить вероятность ДТП с участием пешеходов. Движение организовано по схеме, когда все автомобили стоят в момент пересечения проезжей части пешеходами.

Сотрудники полиции напоминают, что переходить перекресток по диагонали запрещено.

Напомним, в августе на перекрестке улицы Челюскинцев и Береговая-Ударная у Лисьей горы изменился режим работы светофора. На участке от островка безопасности до Музея-завода зеленый сигнал светофора не включается автоматически, необходимо нажать кнопку.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
светофорсветофорыНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы