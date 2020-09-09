В центре Нижнего Тагила заработал еще один светофор

Решение возвести светофор на перекрестке Вязовская-Газетная было принято с целью снизить вероятность ДТП с участием пешеходов. Движение организовано по схеме, когда все автомобили стоят в момент пересечения проезжей части пешеходами.
Сотрудники полиции напоминают, что переходить перекресток по диагонали запрещено.
Напомним, в августе на перекрестке улицы Челюскинцев и Береговая-Ударная у Лисьей горы изменился режим работы светофора. На участке от островка безопасности до Музея-завода зеленый сигнал светофора не включается автоматически, необходимо нажать кнопку.