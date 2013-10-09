В ГЖИ в очередной раз назвали худшие управляющие компании области. Среди них – одна из Нижнего Тагила
Государственная жилищная инспекция, как стало известно, подвела итоги деятельности управляющих организаций за третий квартал текущего года.
Об этом сообщает официальный сайт Правительства Свердловской области. По результатам проверок, проведенных за указанный период Управлением Госжилинспекции Свердловской области, составлен перечень управляющих компаний, в работе которых за отчетный период выявлено наибольшее количество нарушений в сфере эксплуатации и обслуживания жилищного фонда.
В Нижнем Тагиле названа управляющая компания ООО «УК «Стандарт». Под ее обслуживанием находится более 35 домов в разных районах города. Напомним, что по итогам прошлого квартала среди худших компаний были тагильские:
И тогда, пообщавшись с одним из руководителей организации, журналист TagilCity.ru отметил, что под компетенцией одной УК несколько (десятков) домов, в каждом из которых обязательно есть огромные долги, а счет компании ушел в минус, то выполнять все просьбы жильцов и технические работы крайне тяжело. Тем более, что от города не поступает ни копейки, говорят руководители. Хоть прежние УК и выпали из «черного списка», но, надо полагать, обстоятельства и условия остались те же самые.
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