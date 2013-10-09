В ГЖИ в очередной раз назвали худшие управляющие компании области. Среди них – одна из Нижнего Тагила

И тогда, пообщавшись с одним из руководителей организации, журналист TagilCity.ru отметил, что под компетенцией одной УК несколько (десятков) домов, в каждом из которых обязательно есть огромные долги, а счет компании ушел в минус, то выполнять все просьбы жильцов и технические работы крайне тяжело. Тем более, что от города не поступает ни копейки, говорят руководители. Хоть прежние УК и выпали из «черного списка», но, надо полагать, обстоятельства и условия остались те же самые.