«Отбиты почки»: подробности о состоянии избитого в полиции тагильчанина
Избитый в полиции житель Нижнего Тагила Максим Червоткин все еще находится в больнице. У него отбиты почки.
Избитый в полиции тагильчанин, по данным на 9 октября, все еще находится в медучреждении. Его состояние оценивается как «удовлетворительное». Он находится под наблюдением медиков. У него множественные ушибы и отбиты почки.
Сейчас он все еще в больнице. Ему лучше, но пока лечение продолжается. Не знаю как точно называется диагноз, но у него отбиты почки,рассказала редакции сестра Максима.
Напомним, что по факту избиения мужчины СК проводит проверку, результаты которой будут известны 15 октября.
Сестра потерпевшего, в первую очередь, желает, чтобы в ситуации разобрались и подобные инциденты больше не повторялись.
В первую очередь мы хотим, чтобы с людьми обращались по закону! Чтобы такие люди не работали в полиции. Сегодня это случилось с Максимом, завтра такое может случиться с любым другим человеком!сказала женщина.