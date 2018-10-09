«Отбиты почки»: подробности о состоянии избитого в полиции тагильчанина

Избитый в полиции тагильчанин, по данным на 9 октября, все еще находится в медучреждении. Его состояние оценивается как «удовлетворительное». Он находится под наблюдением медиков. У него множественные ушибы и отбиты почки.

Сейчас он все еще в больнице. Ему лучше, но пока лечение продолжается. Не знаю как точно называется диагноз, но у него отбиты почки,рассказала редакции сестра Максима.

Напомним, что по факту избиения мужчины СК проводит проверку, результаты которой будут известны 15 октября.

Сестра потерпевшего, в первую очередь, желает, чтобы в ситуации разобрались и подобные инциденты больше не повторялись.