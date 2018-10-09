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«Отбиты почки»: подробности о состоянии избитого в полиции тагильчанина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Отбиты почки»: подробности о состоянии избитого в полиции тагильчанина

Сегодня, 17:31ОбществоЮлия Суворова
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