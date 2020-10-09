Суд обязал «Аэрофлот» вернуть деньги за билеты десяткам уральцев

Суд обязал «Аэрофлот» вернуть деньги за билеты десяткам уральцев

Сегодня, 22:13ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Юрист Константин Копылов рассказал, что суд обязал «Аэрофлот» вернуть деньги почти 30 свердловчанам за сгоревшие билеты, пишет «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

Согласно постановлению правительства, авиаперевозчикам разрешили не возвращать деньги за билеты в течение трех лет. Они могут быть использованы для оплаты последующих рейсов.

На средства будут начисляться проценты по курсу ЦБ РФ. Но доплата будет несущественной. Около половины из 60 дел уже закончились в пользу пассажиров, говорит юрист.

По словам Копылова, пассажиры пытаются решить дело, не доводя до суда, но авиаперевозчики отказывают в возврате.

Напомним, в начале осени «Уральские авиалинии» предложили матери лететь разными рейсами с восьмилетним сыном. После обращения в офис компании билет поменяли, сославшись на человеческий фактор.

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