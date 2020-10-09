На Урале неизвестный засунул йоркшира в мешок и повесил на ручку двери зоомагазина

По словам волонтера-зоозащитницы, собаку в возрасте восьми-десяти лет посадили в мешок и привязали к ручке двери зоомагазина.
Отсутствуют зубы, на глазах катаракта. Однако видно, что раньше собаку подстригали, заботились о ней, прокомментировала зоозащитница.
Также она предположила, что большую часть жизни питомец был с пожилым человеком, однако, после его смерти, оказался выброшен родственниками.
На данный момент собака находится в ветеринарной клинике и после санитарной обработки и лечения волонтеры попробуют найти ей новых хозяев.
Напомним, в сентябре в поселке Старопышминске спасатели могли вытащить собаку, которая застряла в дренажной трубе.