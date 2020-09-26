На Урале спасли застрявшую в дренажной трубе собаку

Животное было сильно ослаблено, так как провело в трубе не один день.
22 сентября спасателям поступила информация о том, что собака не может выбраться из горизонтальной дренажной трубы с 19 сентября.
Как пишут в группе «ЗооСпас в Екатеринбурге», длина трубы составляла около 10 метров, собака находилась примерно в середине. Звонившие вызвали спасателям такси, поэтому они были на месте происшествия уже через 20 минут.
В группе отмечают, что это был первый случай с 2013 года, когда на спасение животных выезжали пожарные.
Пожарные положили доски и принесли носилки, чтобы можно было лечь и посмотреть в трубу. В глубине спасателям удалось увидеть застрявшее животное.
Чтобы дотянуться до собаки, понадобилась гигантская телескопическая удочка. Животное смогли захватить петлей и вытащить. В итоге она была спасена и передана хозяину.
Напомним, в начале сентября в Нижнем Тагиле четыре собаки погибли при пожаре пока их хозяин ходил в магазин.