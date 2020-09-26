На Урале спасли застрявшую в дренажной трубе собаку

На Урале спасли застрявшую в дренажной трубе собаку

Сегодня, 15:18ПроисшествияPhoto: pixabay.com
В поселке Старопышминске спасатели могли вытащить собаку, которая застряла в дренажной трубе, сообщает ИА «Уральский Меридиан».

Животное было сильно ослаблено, так как провело в трубе не один день.

22 сентября спасателям поступила информация о том, что собака не может выбраться из горизонтальной дренажной трубы с 19 сентября.

Как пишут в группе «ЗооСпас в Екатеринбурге», длина трубы составляла около 10 метров, собака находилась примерно в середине. Звонившие вызвали спасателям такси, поэтому они были на месте происшествия уже через 20 минут.

В группе отмечают, что это был первый случай с 2013 года, когда на спасение животных выезжали пожарные.

Пожарные положили доски и принесли носилки, чтобы можно было лечь и посмотреть в трубу. В глубине спасателям удалось увидеть застрявшее животное.

Чтобы дотянуться до собаки, понадобилась гигантская телескопическая удочка. Животное смогли захватить петлей и вытащить. В итоге она была спасена и передана хозяину.

Video:канал на YouTube ИА "уральский меридиан"

Напомним, в начале сентября в Нижнем Тагиле четыре собаки погибли при пожаре пока их хозяин ходил в магазин.

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